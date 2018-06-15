رابط مشاهدة مباراة مصر واوروجواي بث مباشر بتاريخ 15-06-2018 كأس العالم 2018

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معلومات عن مشاهدة مصر ضد أوروجواي مباشر اليوم مصر Vs أوروجواي، البطولة : كأس العالم 2018، القنوات الناقلة : بي ان ماكس 1,2، الملعب : إكاتيريتبيرغ أرينا، المعلقين : علي محمد علي من الملعب (بي إن ماكس 1) + عصام الشوالي وأحمد الطيب (بي إن ماكس 2) .





موعد مشاهدة مباراة مصر وأوروجواي مباشر اليوم في تمام الـ 3:00 مساءاً بتوقيت السعودية، والـ 2:00 مساءاً بتوقيت مصر، بين ماتش مشاهدة مباراة مصر واوروجواي بث مباشر اليوم 15-06-2018 كأس العالم 2018،



