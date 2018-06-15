مدرب المغرب يعلق على مواجهات المجموعة الثانية



وقال رينارد في تصريحات صحفية :"بالنسبة لنا الأمر بسيط، نحن سنواجه ٣ فرق أعلى منا بترتيب الفيفا وأقوى منا، نحن جاهزون لمواجهة منتخب مثل إيران ومواجهة إسبانيا والبرتغال".









ويلتقي المنتخب المغربي أمام نظيره الإيراني في الخامسة مساء اليوم في افتتاح مبارياته بالمجموعة الثانية.

علق هيرفي رينارد المدير الفني للمغرب على مواجهته لفرق المجموعة الثانية.