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رابط مباراة مصر واوروجواي بث مباشر على beIN SPORTS شاهد الان الفراعنة

الجمعة 15/يونيو/2018 - 01:48 م
رابط مباراة مصر واوروجواي بث مباشر على beIN SPORTS شاهد الان الفراعنة
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الفجر الرياضي
 

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معلومات عن مباراة مصر وأوروجواي بدون تقطيع اليوم مصر Vs أوروجواي، البطولة : في مواجهة ضمن منافسات نهائيات كأس العالم روسيا 2018، القنوات الناقلة :  ماكسBein Sport ، الملعب : إكاتيريتبيرغ أرينا، المعلقين : علي محمد علي وعصام الشوالي .

 

موعد مشاهدة مباراة مصر وأوروجواي اليوم في تمام الـ 15:00 مساء بتوقيت السعودية، والـ 14:00 مساء بتوقيت مصر .

 

كورة لايف مشاهدة مباراة مصر وأوروجواي بث مباشر اليوم 15-6-2018 في مواجهة ضمن منافسات نهائيات كأس العالم روسيا 2018.

 

شاهد البث المباشر مباراة مصر وأوروجواي يوتيوب من هنا..

 


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