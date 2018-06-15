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كورة لايف مشاهدة مباراة مصر وأوروجواي بث مباشر اليوم 15-6-2018 في كأس العالم 2018

الجمعة 15/يونيو/2018 - 01:47 م
كورة لايف مشاهدة مباراة مصر وأوروجواي بث مباشر اليوم 15-6-2018 في كأس العالم 2018
منتخب مصر
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محمد الشيخ
 
يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة كورة لايف مشاهدة مباراة مصر وأوروجواي بث مباشر اليوم الجمعة 15-6-2018 في كأس العالم 2018، حيث يمكن مشاهدة مباراة مصر واوروجواي بث مباشر عبر beIN SPORTS، مباراة مصر وأوروجواي بث مباشر ونقل بث مباشر منتخب مصر اون لاين يوتيوب ضد منتخب اوروجواي في كاس العالم 2018.

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معلومات عن مشاهدة مصر ضد أوروجواي مباشر اليوم مصر Vs أوروجواي، البطولة : كأس العالم 2018، القنوات الناقلة : بي ان ماكس 1,2، الملعب : إكاتيريتبيرغ أرينا، المعلقين : علي محمد علي من الملعب (بي إن ماكس 1) + عصام الشوالي وأحمد الطيب (بي إن ماكس 2) .

موعد مشاهدة مباراة مصر وأوروجواي مباشر اليوم في تمام الـ 3:00 مساءاً بتوقيت السعودية، والـ 2:00 مساءاً بتوقيت مصر، بين ماتش مشاهدة مباراة مصر واوروجواي بث مباشر اليوم 15-06-2018 كأس العالم 2018،

شاهد البث المباشر مباراة مصر وأوروجواي يوتيوب من هنا..
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