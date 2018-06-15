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شاهد الان مباراة مصر واوروجواي في كاس العالم

الجمعة 15/يونيو/2018 - 01:47 م
شاهد الان مباراة مصر واوروجواي في كاس العالم
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الفجر الرياضي
 

يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة البث المباشر لمباراة مصر واوروجواي اليوم فى افتتاح كاس العالماوروجواي 2018 بتاريخ 15-6-2018 حيث يقدم يلا شوت بث مباشر مباراة مصر واوروجواي كاس العالم كورة لايف مباراة مصر واوروجواي مشاهدة بث مباشر مباراة مصر واوروجواي يلا شوت .


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