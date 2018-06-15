طائرات حربية إسرائيلية تتصدي لمطلقي "الطائرات الورقية" بغزة

استهدفت طائرات حربية إسرائيلية، اليوم الجمعة، فلسطينيين في غزة بذريعة محاولة التصدي لمطلقي " الطائرات الورقية"، حسبما ذكرت قناة "روسيا اليوم".



وقالت وحدة الطائرات الورقية، خلال مؤتمر صحافي، إنها ستُطلق 5 آلاف بالون وطائرة ورقية حارقة صبيحة يوم العيد من كافة مناطق القطاع باتجاه السياج الأمني.



ويُشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي، مني بخسائر كبيرة جرّاء قيام شبان فلسطينيين في قطاع غزة، بإطلاق طائرات وبالونات حارقة تجاه المستوطنات في غلاف القطاع، ما أدى إلى اشتعال حرائق كبيرة.



وتُعتبر الطائرات الورقية الحارقة إحدى أساليب الشبان في القطاع؛ لإحداث خسائر مادية للاحتلال، ردًا على قمع قوات الاحتلال للمشاركين السلميين في مخيمات ومسيرات العودة التي انطلقت منذ الـ30 من مارس الماضي.