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طائرات حربية إسرائيلية تتصدي لمطلقي "الطائرات الورقية" بغزة

الجمعة 15/يونيو/2018 - 01:48 م
طائرات حربية إسرائيلية تتصدي لمطلقي الطائرات الورقية بغزة
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أسماء العزب
 
استهدفت طائرات حربية إسرائيلية، اليوم الجمعة، فلسطينيين في غزة بذريعة محاولة التصدي لمطلقي " الطائرات الورقية"، حسبما ذكرت قناة "روسيا اليوم".

وقالت وحدة الطائرات الورقية، خلال مؤتمر صحافي، إنها ستُطلق 5 آلاف بالون وطائرة ورقية حارقة صبيحة يوم العيد من كافة مناطق القطاع باتجاه السياج الأمني.

ويُشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي، مني بخسائر كبيرة جرّاء قيام شبان فلسطينيين في قطاع غزة، بإطلاق طائرات وبالونات حارقة تجاه المستوطنات في غلاف القطاع، ما أدى إلى اشتعال حرائق كبيرة.

وتُعتبر الطائرات الورقية الحارقة إحدى أساليب الشبان في القطاع؛ لإحداث خسائر مادية للاحتلال، ردًا على قمع قوات الاحتلال للمشاركين السلميين في مخيمات ومسيرات العودة التي انطلقت منذ الـ30 من مارس الماضي.
المزيد عن: وحدة الطائرات الورقية غزة طائرات حربية اسرائيلية ذريعة البالونات الحارقة
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