وزيرة التخطيط: نستهدف خدمة المواطن من خلال الإصلاح الإداري

أدت المهندسة غادة لبيب اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الخميس، وذلك نائبة لوزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى لشؤون الإصلاح الإدارى.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، فى بيان اليوم الجمعة، إن هدف الحكومة الرئيس في ملف الإصلاح الإداري هو خدمة المواطن، من خلال الاعتماد علي أفضل الطرق والأساليب واستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة، مضيفة أن خطة وزارة التخطيط تهدف بالنسبة لشق الإصلاح الإداري إلى تطوير الجهاز الإداري للدولة، والتوجه نحو تطبيق اللامركزية، وتطبيق مبادئ الشفافية والمساءلة، ومكافحة الفساد.

من جانبها أكدت المهندسة غادة لبيب عقب تأديتها اليمين الدستورى، أن ملف الإصلاح الإدارى أحد الملفات المهمة في خطط وبرامج الحكومة ،وأنه لابد من بذل مزيد من الجهد من أجل الوصول إلى جهاز إداري كفء وفعال يستطيع القيام بدوره في عملية التنمية.

يُذكر أن المهندسة غادة لبيب حاصلة علي بكالوريوس هندسة كهربائية شعبة الالكترونيات والاتصالات جامعة القاهرة عام 1992، وماجستير إدارة الأعمال عام 2012، وعملت في الفترة من 2005-2007 كمدير للمكتب الفنى بوزارة التنمية الإدارية، ومن 2007-2013 كمستشار لوزير التنمية الادارية للتطوير المؤسسي وخلال تلك الفترة كان لها الاشراف علي تطوير خطط بناء القدرات علي مستوى الجهاز الإداري للدولة وعملت كعضو للجنة الشفافية والنزاهة بالوزارة والمشاركة في إعداد دليل ميثاق العمل الحكومى، فضلًا عن إعداد الخطط الاستراتيجية لبرنامج التطوير المؤسسي وإعداد خطة الموازنة الاستثمارية لمشروعات البرنامج.

كما عملت في الفترة من 2013-2014 كمساعد لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التطوير المؤسسي، وشاركت في تطوير الرؤية وصياغة خطة استراتيجية لقطاع تكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى إعداد هيكل تنظيمي جديد للوزارة في ضوء خطة استراتيجية، وتصميم منظومة عمل جديدة للارتقاء بالأداء الوظيفي، وكذلك الاشتراك في وضع المبادئ الأساسية وتحديد الأنشطة المطلوبة لإنشاء هيئة تنظيم الخدمات البريدية في مصر.