شيرهان تهاجم إدارة الـ instagram

فتحت الفنانة شيريهان النار على إدارة تطبيق "انستجرام"، ووصفتها بأنها تتعامل بأسلوب غير متحضر، حيث قامت الادارة بحذف منشورات لها، دون إعلامها أو حتى إبداء أي أسباب.

شيريهان كتبت، على حسابها على "انستجرام": “إلى إدارة الإنستجرام والسادة القائمين عليها.. حذف فيديو أو بوست دون إبداء لأي أسباب من إدارة الإنستجرام ودون إعلام صاحب الصفحة شخصياً هو أسلوب الحقيقة لا يليق بكم وغير متحضر ومرفوض تماماً على الأقل بالنسبة لي أنا شخصياً. علماً بأن هذه ثاني مرة تقوموا فيها بحذف بوست من على صفحتي الشخصية، والحقيقة إنها طريقة و لغة مرفوضة تماماً وغير لائقه بالنسبة لي".

وأضافت: "كل ما لكم عندي هو فقط انكم تقول لي أغلقي الصفحة ويكون طلبكم لي مسبب.. هناك فيديو صنعه معجب محب لي وشاهدته أنا شخصياً أكثر من مرة على جميع مواقع التواصل الإجتماعي كان ولا يزال" على جميع مواقع السوشيل ميديا وأعجبت به وأحببت أن أشكر مجهوده بإعادة عرضه ولكن على صفحتي أنا الرسمية بالإنستجرام، ثم فوجئت بعد ثلاثة أيام من عرضه ومشاهدته انكم حذفتوا هذا الفيديو دون علمي أو مخاطبتي أو إبداء أي أسباب !!! لم أفهم لماذا؟ والحقيقة أراه فعل لا يليق بكم ولا بي".

وتابعت: "كان عليكم أن تراسلوني أولاً وتقولوا لي ما هي الأسباب !!! وإن كان لكم حق وأسبابكم سليمة فأنا التي كانت ستقوم أولاً بتقديم الأعتذار لكم، وثانياً حذف البوست أو الفيديو وتصحيح الخطأ .. هذا إن كان هناك أي خطأ ولكن ليس بهذه الطريقة المرفوضه".

واختتمت كلامها بقولها: "أخيراً .. أتمنى على إدارة الإنستجرام أن ترسل لي رسمياً أسباب حذف المقطع في أسرع وقت ممكن إن أمكن .. وأرجو إرسال الطريقة السريعة التي أستطيع بها مخاطبة الشخص المسؤول لديكم وفوراً لمعرفة أسباب الحذف.. #شريهان #انستجرام".