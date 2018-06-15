للعروس الجديدة.. نصائح لإطلالة مميزة خلال أيام العيد

لكي تكتمل اطلالتكِ، عليكِ الظهور بأفضل طلة مناسبة لأجواء العيد الصيفية المبهجة، ومن هنا نقدم لكِ نصائح لإطلالة مميزة وجذابة خلال أيام عيد الفطر المبارك:-





- احرصي على عمل جلسة تنظيف للبشرة، حتى تبدو بشرتكِ يوم العيد نضرة وصحية، كما يجب أن تمنحي بشرتكِ راحة قبل العيد، لتخفيف أيّ تهيُّجات حدثت بفعل تنظيفها.





- إزالة الشعر الزائد من الوجه والجسم يفضل أن تتم هي الأخرى قبل العيد بأيام، حتى يهدأ الجلد، مع الاستمرار بوضع المرطبات والزيوت.





- احرصي على وضع ماكياج بسيط وخفيف، على سبيل المثال، قليل من أحمر الشفاه الغلوس، مع أحمر الخدود الخوخي أو الوردي الدارج هذا العام، وماسكرا لرموش كثيفة بعيدة عن الرموش الاصطناعية، حتى لا تبدو اطلالتكِ مبهرجة.





- يمكنكِ ارتداء العبايات والقفاطين الملونة المبهجة، مع التطاريز البسيطة الناعمة والمخملية، بخاصة بالألوان الفاتحة مثل البيج، والروز ودرجات البيبي بلو، والفساتين المطرزة بالكامل في سهرات العيد.





- عند تصفيف الشعر، يمكنكِ استخدام سكارف الشعر إذا رغبتِ، برفع شعركِ للوراء، أو تركه منسدلًا على الكتفين، أو ارتداء حجابكِ القطني من خامة الدانتيل الناعمة، بالألوان الفاتحة لاطلالة صيفية.





- يمكنكِ ارتداء المجوهرات البسيطة، مثل العقد وقيراط الأذن، ولكن إذا كانت أكمام العباية طويلة، اختاري أحدها، حتى تبدو اطلالتكِ أكثر طبيعية.