6.1 مليار جنيه إجمالى التداول فى البورصة خلال الأسبوع





بلغ إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع الحالي نحو 6.1 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 600 مليون ورقة منفذة على 85 ألف عملية وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 5.6 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 833 مليون ورقة منفذة على 99 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.





أما بورصة النيل، فقد سجلت قيمة تداول قدرها 5.1 مليون جنيه وكمية تداول بلغت 5.9 مليون ورقة منفذة على 584 عملية خلال الأسبوع .



