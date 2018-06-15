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6.1 مليار جنيه إجمالى التداول فى البورصة خلال الأسبوع

الجمعة 15/يونيو/2018 - 12:37 م
6.1 مليار جنيه إجمالى التداول فى البورصة خلال الأسبوع
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عبدالرحمن العويسى
 

بلغ إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع الحالي نحو 6.1 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 600  مليون ورقة منفذة على 85 ألف عملية وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 5.6 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 833 مليون ورقة منفذة على 99  ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

أما بورصة النيل، فقد سجلت قيمة تداول قدرها 5.1 مليون جنيه وكمية تداول بلغت 5.9  مليون ورقة منفذة على 584 عملية خلال الأسبوع .

وقد استحوذت الأسهم على 93.58% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة. في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 6.42% خلال الأسبوع.
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