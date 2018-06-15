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258.87 مليون جنيه مبيعات الأجانب خلال الأسبوع الجارى

الجمعة 15/يونيو/2018 - 12:34 م
258.87 مليون جنيه مبيعات الأجانب خلال الأسبوع الجارى
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عبدالرحمن العويسى
 

استحوذت المصريين على 54.81%، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 36.83% والعرب على 8.35% وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وسجلت تعاملات الأجانب غير العرب صافي شراء بقيمة 258.87 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 1.33 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

والجدير بالذكر أن صافي تعاملات الأجانب غير العرب سجلت صافي شراء 12.000.35 مليار جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي بيع 310.04 مليون جنيه خلال نفس الفترة وذلك بعد استبعاد الصفقات.

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