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"هوندا" تكشف عن طائرة جديدة بسعر 90 مليون جنيه مصري

الجمعة 15/يونيو/2018 - 12:28 م
هوندا تكشف عن طائرة جديدة بسعر 90 مليون جنيه مصري
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كشفت شركة "هوندا" اليابانية عن طائرة أعمال صغيرة يطلق عليها  "هوندا جيت إيليت"، فهي أحدث إنتاج الشركة، وجاء هذا بحسب موقع الشرق الأوسط.

وأدخلت الشركة العديد من التجديدات على الطائرة منها زيادة المدى إلى 1437 ميلاً جوياً، وعزل صوت المحركين لطيران هادئ بقليل من الضوضاء، بالإضافة إلى تحسينات في أنظمة القيادة الآلية والأمان.

وهي لا تحتاج إلى ممرات طويلة في الإقلاع والهبوط مما يؤهلها للتشغيل من المطارات المحلية الصغيرة.

وحصلت الطائرة على تراخيص الطيران الأميركية وتنتظر الحصول على الرخصة الأوروبية.

وهي تعد من أرخص الطائرات الخاصة الصغيرة في السوق ولا يزيد ثمنها على 5.25 مليون دولار( اي ما يعادل 90 مليون جنيه مصري تقريباً)، وتعد الشركة فرعاً من شركة "هوندا للسيارات" وتأسست عام2006.
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