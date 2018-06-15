5.1 مليون جنيه قيمة تداولات بورصة النيل خلال الأسبوع الحالى





سجلت تداولات بورصة النيل نحو 5.1 مليون جنيه وكمية تداول بلغت 5.9 مليون ورقة منفذة على 584 عملية خلال الأسبوع .





واستحوذت الأسهم على 93.58% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة. في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 6.42% خلال الأسبوع.





والجدير بالذكر أن صافي تعاملات الأجانب غير العرب سجلت صافي شراء 12.000.35 مليار جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي بيع 310.04 مليون جنيه خلال نفس الفترة وذلك بعد استبعاد الصفقات.



