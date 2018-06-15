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قطاع الاتصالات الأكثر استحواذاً على تداولات البورصة خلال الأسبوع

الجمعة 15/يونيو/2018 - 12:30 م
قطاع الاتصالات الأكثر استحواذاً على تداولات البورصة خلال الأسبوع
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عبدالرحمن العويسى
 

جاء قطاع "اتصالات" متصدرا قائمة القطاعات  الاكثر استحواذا في البورصة خلال الأسبوع الحالى بحجم تداول بلغ  162.4 مليون ورقه ماليه بقيمة التداول 433.9 مليون جنيه وتلاه قطاع " الغقارات " بحجم تداول بلغ 138.8 مليون ورقة  بقيمة 765.4 مليون جنيه .

وجاء قطاع " خدمات مالية ( باستثناء البنوك ) " ثالثا بحجم تداول  133.5 مليون ورقه ماليه بقيمة 619.6  مليون جنيه وجاء رابعا قطاع " سياحة وترفية " بحجم تداول بلغ 29.7 مليون ورقه ماليه وبقيمة 238.5 مليون جنيه وجاء خامسا قطاع " أغذية ومشروبات " بحجم تداول 28.2 مليون ورقه ماليه  بقيمة 330.7 مليون جنيه .
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