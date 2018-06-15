رأس مال البورصة يصعد 1% خلال تعاملات الأسبوع

بلغت قيمة التداول على إجمالي السندات نحو 270 مليون جنيه كما بلغ إجمالي حجم التعامل على السندات نحو 260 ألف سند تقريبا.





سجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في سوق داخل المقصورة نحو 908 مليار جنيه في نهاية الأسبوع الحالى الحالي وذلك تراجع عن الأسبوع الماضي قدره 1%.





وقد استحوذت الأسهم على 93.58% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة. في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 6.42% خلال الأسبوع.





والجدير بالذكر أن صافي تعاملات الأجانب غير العرب سجلت صافي شراء 12.000.35 مليار جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي بيع 310.04 مليون جنيه خلال نفس الفترة وذلك بعد استبعاد الصفقات.



