سامسونج تكشف عن ساعتها المقبلة Gear S4.. في هذا الموعد

وفقًا للشائعات، قررت شركة سامسونج الكشف عن Gear S4 ساعتها المقبلة تزامنا مع الكشف عن هاتف الشركة القادم Galaxy Note9 بداية أغسطس المقبل، وفقًا لما نشره موقع هندي شهير.





ويستشهد المصدر بأن العملاق الكوري سيستعين لأول مرة بتقنية PLP، والتي تتعلق بطريقة دمج الرقائق على اللوحة، والتي ستتيح تركيب المزيد من الأجهزة على اللوحة الأم.





وهذا يعني أن سامسونج ستقوم بتجربة التقنية الجديدة لأول مرة على Gear S4، وهو ما يعني أيضا أن سامسونج ستدعم ساعتها الجديدة ببطارية أكبر بكثير من النسخ السابقة.