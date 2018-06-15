6 أسرار خطيرة في حياة "محمد صلاح" الخاصة.. تعرف عليهم

15 يونيو 1992 في قرية نجريج التابعة لمدينة بسيون في محافظة الغربية، كان المصريون على موعد مع ميلاد أسطورة كروية مصرية وعربية ألا وهو الفرعون المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي.

ويعد محمد صلاح أحد أبرز اللاعبين العرب والأفارقة، حيث حصد العديد من الجوائز أبرزها جائزة أفضل لاعب في إنجلترا 2018، وجائزة الاتحاد الأفريقي لأفضل لاعب في أفريقيا لعام 2017، جائزة أفضل لاعب أفريقي بواسطة البي بي سي لعام 2017، وأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لعام 2018، بالإضافة للعديد من الجوائز الفردية الأخرى والعديد من الأرقام القياسية.

الظروف المادية.. والإلتحاق بالجامعة

ونشأ صلاح في أسرة بسيطة مكونة من أب يعمل في التجارة وأم ربة منزل وأخ وأخت، وكانت ظروف الأسرة المالية الصعبة عائقاً بينه وبين الالتحاق بجامعة كبيرة.

سر الزواج المبكر لـ"صلاح"

وفي 18 ديسمبر عام 2013 تزوج محمد صلاح من "ماجي محمد" صديقته بالمدرسة وأنجب منها فتاة سماها "مكة"، ويأتي السبب وراء سرعة زواجه أنه أراد الاستقرار مبكرًا، وخوفه من تردد شائعات عن علاقة بينه وبين أي فتاة أوروبية مع احترافه في بازل السويسري وأصر صلاح على اصطحاب أسرته معه في سويسرا أثناء احترافه في بازل وإنجلترا في فترة انضمامه لفريق تشيلسي، ولم تتمكن أسرته من السفر إلى إيطاليا في بداية احترافه في فيورنتينا، بسبب عدم إصدار جواز سفر لنجلته مكة ولكنهم انضموا إليه بعد ذلك.

شكل منزل صلاح.. في حارة من 3 طوابق

وعن شكل منزل محمد صلاح في الغربية، فهو وسط حارة جانبية ومكون من ثلاثة طوابق ويخلو من الألوان المبهرجة من الخارج، ولم يحمل حتى أي لافتات أو صور له، إلا أن معظم المحال والمنازل كانت تحمل صورته، وصور للمنتخب المصري.

موقف كاد ينهي مسيرة "صلاح" الكروية

وهناك موقف رواه أحد مدربيه كاد أن ينهي مسيرته الكروية، فعندما كان يسافر من قريته إلى طنطا للتدريب تأخر القطار به في إحدى المرات وخلال رحلة التنقل من وسيلة مواصلات لأخرى نام من شدة تعبه ولحظة العثر أغلق التليفون المحمول أو فصل منه شحن، فلم تتمكن أسرته من التواصل معه والاطمئنان عليه، وهنا ظل والده يبحث عنه وجاء به من طنطا الساعة الثالثة والنصف فجرًا فى إحدى ليالى الشتاء، وعندما وصل البيت روح الأب غلبت عليه وقال "مفيش كورة تانى"، ولكن موهبة محمد أقنعته فى التراجع عن قراره.

سر تربية محمد صلاح الريفية

وأكد ناغشيما هيرو، لاعب المنتخب اليابانى والمدرب السابق لعدد من الأندية اليابانية والمحلل الرياضي بالتليفزيون الياباني الرسمي، أن أساليب التربية داخل القرية المصرية مختلفة عن أى مكان، وهو ما يعتبر سرا من أسرار تفوق محمد صلاح هذا الموسم، خاصة أن أسرته قامت بتربيته على الإصرار مما جعله يجبر الجميع فى إنجلترا أن يرفع له القبعة بعد أدائه مع ليفربول.

أصعب 60 دقيقة في حياة "صلاح"

وكشف أخصائي العلاج الطبيعي بنادي ليفربول الإنجليزي، روبن بونز، تفاصيل الدقائق الـ60 التالية على إصابة اللاعب المصري محمد صلاح، في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، الذي جمع بين ريال مدريد وليفربول، في العاصمة الأوكرانية كييف.

وقال بونز، الذي يحظى بثقة صلاح الكبيرة، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الألمانية: "أدركنا أن الإصابة خطيرة بمجرد سقوطه على الأرض، لأنه لا يشتكي أبدًا من أي شيء، كنا نخشى مما هو أسوأ من هذا".

وكانت الدقائق الـ 70 التي تلت خروج صلاح من ملعب اللقاء وذهابه إلى المستشفى هي الأسوأ والأكثر كآبة في مسيرته، فمنذ مغادرته للملعب بدأ نجم المنتخب المصري صراعًا آخر وهو اللحاق ببطولة كأس العالم 2018 بروسيا.