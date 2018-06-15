"اوراسكوم للاتصالات" تتصدر الشركات الأكثر تداول فى البورصة خلال الأسبوع

تصدرت شركة "اوراسكوم للاتصالات الاعلام والتكنولوجيا " المرتبة الأولى في قائمة الخمس شركات الانشط في البورصه خلال الأسبوع الحالى من حيث كمية التداول بحجم تداول بلغ 92.9 مليون ورقة مالية وبقيمة 68.5 مليون جنيه.





وجاءت "القلعة" فى المرتبة الثانية بحجم تداول بلغ 75 مليون ورقة مالية بقيمة 222.7 مليون جنيه، ثم شركة " جلوبال تيلكوم" ثالثا بحجم تداول بلغ 62.8 مليون ورقة مالية بقيمة 265.5 مليون جنيه.





وجاءت شركة "مجموعة بورتو جروب " رابعا بحجم تداول بلغ 39.1 مليون ورقة مالية بقيمة 10.2 مليون جنيه، وفى الخامسة جاءت شركة " العربية لحليجح الأقطان " بحجم بتداول بلغ 23.8 مليون ورقة مالية وبقيمة 86.3 مليون جنيه.