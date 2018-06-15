عمر خيرت يدعم منتخب مصر بحفل فني على في روسيا

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، إن الملحن الشهير عمر خيرت سيقدم حفل فني الأسبوع المقبل احتفالا بتأهل منتخب مصر لكأس العالم في روسيا.

كما أعربت وزيرة السياحة عن أمنياتها للمحلن الكبير عمر خيرت والمنتخب المصري بالحظ الوفير.

ويقام الحفل على مسرح مارينسكي فى مدينة بطرسبرج الروسية، ومن المقرر أن يسافر خيرت مع فرقته إلى روسيا يوم 16 يونيو المقبل، ليبدأ أولى بروفاته على مسرح الحفل يوم 17 مباشرة، ومن المقرر أن يقدم الحفل النجم شريف منير.



