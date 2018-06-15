ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

تشكيل منتخب مصر الرسمي أمام أوروجواي بكأس العالم

الجمعة 15/يونيو/2018 - 11:50 ص
تشكيل منتخب مصر الرسمي أمام أوروجواي بكأس العالم
كوبر
طباعة
الفجر الرياضي
 
أعلن هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر تشكيل الفراعنة لمباراة أوروجواي في الجولة الأولى للمجموعة الأولى كأس العالم 2018.

ويجلس محمد صلاح نجم منتخب مصر على دكة البدلاء بينما يلعب عمرو وردة ومحمد الشناوي بشكل أساسي على حساب رمضان صبحي وعصام الحضري

تشكيل منتخب مصر أمام أوروجواي

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد فتحي، ومحمد عبد الشافي وعلي جبر، وأحمد حجازي

خط الوسط: محمد النني، وطارق حامد، وعبد الله السعيد، ومحمود حسن تريزيجيه، وعمرو وردة

خط الهجوم: مروان محسن

 
ويقع منتخب مصر في المجموعة الأولى مع منتخبات أوروجواي وروسيا والسعودية.

ويتصدر منتخب روسيا المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط بعد الفوز على السعودية بخماسية نظيفة.

تشكيل منتخب مصر الرسمي أمام أوروجواي بكأس العالم
المزيد عن: مونديال روسيا منتخب مصر مصر واوروجواي محمد صلاح كاس العالم رمضان صبحي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تستطيع مصر التأهل إلى دور الـ16 بمونديال روسيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
مصر
-
x
14:00
-
أوروجواي
المغرب
-
x
17:00
-
إيران
البرتغال
-
x
20:00
-
أسبانيا
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/15/2018 12:50:01 PM