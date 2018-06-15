تشكيل منتخب مصر الرسمي أمام أوروجواي بكأس العالم

أعلن هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر تشكيل الفراعنة لمباراة أوروجواي في الجولة الأولى للمجموعة الأولى كأس العالم 2018.





ويجلس محمد صلاح نجم منتخب مصر على دكة البدلاء بينما يلعب عمرو وردة ومحمد الشناوي بشكل أساسي على حساب رمضان صبحي وعصام الحضري





تشكيل منتخب مصر أمام أوروجواي





حراسة المرمى: محمد الشناوي





خط الدفاع: أحمد فتحي، ومحمد عبد الشافي وعلي جبر، وأحمد حجازي





خط الوسط: محمد النني، وطارق حامد، وعبد الله السعيد، ومحمود حسن تريزيجيه، وعمرو وردة





خط الهجوم: مروان محسن





ويقع منتخب مصر في المجموعة الأولى مع منتخبات أوروجواي وروسيا والسعودية.





ويتصدر منتخب روسيا المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط بعد الفوز على السعودية بخماسية نظيفة.



