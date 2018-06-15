البورصة تربح 5.3 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع





شهدت مؤشرات "البورصة" المصرية أرتفاع جماعى , خلال تعاملات جلسات الأسبوع الحالي، حيث قفز مؤشرها الرئيسى بنسبة 1.87% مدعوماً بعمليات شرائية قوية من قبل المتعاملين وخاصة الأجانب والمصريين، حيث ربح رأس المال السوقي للأسهم المدرجة أرباح قدرها 5.3 مليار جنيه .





وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في سوق داخل المقصورة نحو 908 مليار جنيه في نهاية الأسبوع الحالي وربح نحو 5.3 مليار جنيه حيث استهل تعاملاته خلال الأسبوع على مستوى 902.7 مليار جنيه.





قفز المؤشر العام للبورصة المصرية «EGX 30» بنسبة 1.87% تعادل نحو 297.27 نقطة من قيمته، وأغلق تعاملاته خلال الأسبوع عند مستوى 16220.93 نقطة، مقابل 15923.66 نقطة بداية الأسبوع،





بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX 70» بنسبة 0.79% تعادل نحو 6.27 نقطة من قيمته، وأغلق عند مستوى 800.82 نقطة، مقابل 794.55 نقطة بداية الأسبوع ،





تلاه صاعداً مؤشر «EGX 100»، الأوسع نطاقًا، بنسبة 0.27%، تعادل نحو 5.59 نقطة من قيمته، وأغلق عند مستوى 2043.53 نقطة، مقابل مستوى 2037.94 نقطة بداية الأسبوع.



