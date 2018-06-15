بث حفل زفاف باريس هيلتون على طريقة تلفزيون الواقع

قررت النجمة العالمية باريس هيلتون أن تعود إلى عالم تليفزيون الواقع الذي حققته من خلاله شهرةً عالمية واسعة.

وبحسب مصادر صحفية أجنيبة، فقد بدأت باريس هيلتون التحضيرات الخاصة لتصوير حفل زفافها من خطيبها كريس زيلكا على طريقة تلفزيون الواقع ليكون بداية جديدة لها في عالم تليفزيون الواقع فيتسنى لمحبيها متابعة كل تفاصيل هذا اليوم المميز.

هذا وأشار موقع E! الأجنبي ان باريس هيلتون تلقت عروضًا عدّة لعرض حفل زفافها من شبكات مختلفة، وهو ما دفعها للتفكير في الأمر بجدية لإختيار ما يناسبها من بينها.