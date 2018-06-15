أبرزها "أداء السيسي صلاة العيد بمسجد المشير".. 5 أشياء حدثت وأنت نائم

شهدت الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث هامة سعيدة وحزينة، سواء على المستوى المحلي، أو الدولي، أبرزها؛ أداء الرئيس عبدالفتاح السيسي صلاة العيد بمسجد المشير طنطاوي فضلا عن ضبط 116 قطعة سلاح بحوزة 112 متهما خلال حملات أمنية بالمحافظات.

"السيسي" يصدر قرارا جمهوريا جديدا بتعيين 3 مساعدين له

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء الخميس، قرارا جمهوريا بتعيين رئيس الوزراء السابق شريف إسماعيل ووزيري الدفاع والداخلية السابقين مساعدين له.

وأعلنت الرئاسة أن القرارات الجمهورية تشمل تعيين رئيس الوزراء السابق شريف إسماعيل مساعدا لرئيس الجمهورية لشؤون المشروعات القومية والاستراتيجية، والفريق أول صدقي صبحي مساعدا لرئيس الجمهورية لشؤون الدفاع، واللواء مجدي عبد الغفار مساعدا لرئيس الجمهورية لشؤون الأمن ومكافحة الإرهاب.

وكان أجري تعديل وزاري جديد، الخميس، الفريق محمد أحمد زكي في منصب وزير الدفاع، واللواء محمود توفيق وزيرا للداخلية، ضمن حكومة جديدة برئاسة مصطفى مدبولي الذي يحتفظ أيضا بوزارة الإسكان وشمل التغيير الوزاري 12 وزارة هي بالإضافة إلى الدفاع والداخلية، الصحة، والبيئة، والزراعة، والمالية، والتجارة والصناعة، والتنمية المحلية، والطيران، والشباب والرياضة، والاتصالات، وقطاع الأعمال العام.

وجاء في التشكيل الجديد تعيين محمد معيط وزيرا للمالية، ويونس المصري وزيرا للطيران المدني، وعمرو طلعت وزيرا للاتصالات، وهالة زايد لوزارة الصحة وضم التشكيل أشرف صبحي وزيرا للشباب والرياضة، وعمرو نصار وزيرا للتجارة والصناعة، وعز الدين أبو ستيت وزيرا للزراعة، وهشام توفيق وزيرا لقطاع الأعمال العام، ومحمود شعراوى وزيرا للتنمية المحلية، وياسمين فؤاد وزيرة للبيئة.

ضبط 116 قطعة سلاح بحوزة 112 متهما خلال حملات أمنية بالمحافظات

شن قطاع الأمن العام حملة أمنية مكبرة استهدفت ضبط حائزى وتجار الأسلحة النارية وورش تصنيعها على مستوى الجمهورية.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية وقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة خلال يوم 13 الجارى عن ضبط 116 قطعة سلاح بحوزة 112 متهم، وذلك على النحو التالى :

رشاش، ( 13 ) بندقية آلية، بندقية رصاص، ( 23 ) بندقية خرطوش، ( 6 ) طبنجات، ( 72 ) فرد محلى الصنع، ( 264 ) طلقة نارية وخرطوش مختلفة الأعيرة، ( 7 ) خزينة لأسلحة نارية متنوعة، ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار فيها.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين المضبوطين ، والعرض على النيابات المختصة .. وجارى إستمرار الحملات .

استقالة مسؤول كبير في فيس بوك بعد فضيحة تسريب بيانات

قدم رئيس قسم الاتصالات والسياسات في شركة "فيس بوك"، إليوت شرايغ، استقالته من منصبه في شبكة التواصل الاجتماعي، التي شابتها فضائح تسريب البيانات الشخصية الأخيرة.

وكتب شرايغ في صفحته على موقع "فيس بوك": "بعد أكثر من عقد من الزمان في فيس بوك، قررت أن الوقت حان لبدء فصل جديد في حياتي".

وقال الرجل البالغ من العمر 57 عاماً إنه سيبقى لمساعدة الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ، ومسئولة العمليات الرئيسي شيرل ساندبيرغ: "في إدارة تسليم المهام ثم الاستمرار في العمل كمستشار للمساعدة في مشروعات معينة".

يذكر شرايغ انضم إلى فيس بوك عام 2008 قادما من "جوجل".

في الأسبوع الماضي، اعتذر "فيس بوك" بعد أن تسبب خطأ فني في تغيير إعدادات الخصوصية لملايين المستخدمين ما أدى إلى جعل منشوراتهم الخاصة تصبح منشورات عامة ومرئية للجميع لعدة أيام في مايو الماضي.

السيسي يصلي صلاة العيد بمسجد المشير طنطاوى

أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد المشير طنطاوى فى حضور كبار رجال الدولة، بحضور كبار رجال الدولة فى مقدمتهم فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وعلى عبد العال رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والفريق محمد أحمد زكى، وزير الدفاع.

وأم المصلين فى صلاة العيد الدكتور أسامة الأزهرى، مستشار الرئيس للشئون الدينية وكان مسجد المشير طنطاوى استعد لاستقبال الرئيس السيسي، الذى يؤدى صلاة عيد الفطر المبارك وسط حضور 100 طفل من أبناء شهداء الجيش والشرطة، الذين دعاهم الرئيس لأداء صلاة العيد إلى جانبه، حيث ارتدوا زى آباءهم العسكرى خلال الصلاة.

ضبط 50529 مخالفة مرورية في حملات بالمحافظات

وجه قطاع الأمن العام حملات مرورية وإنضباطية بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور وإدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، وتمكن خلال الـ24ساعة الماضية من ضبط 50529 مخالفة مرورية متنوعة)

تم التنسيق مع إدارات البحث الجنائى بمديريات الأمن والإدارة العامة للمرور لتكثيف الحملات المرورية على مواقف سيارات " الأجرة ، السرفيس " لمتابعة إلتزام السائقين بتعريفة الركوب المقررة والتصدى لكافة صور المخالفات "مواقف عشوائية ، إنتظار خاطىء" وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية قبل المخالفين.

أسفرت الجهود خلال يوم 13 الجارى عن ضبط 50529 مخالفة مرورية ، وذلك على النحو التالى ( 8068 الإدارة العامة للمرور - 7592 القاهرة - 7011 الجيزة - 2898 الإسكندرية- 391 مطروح - 2027 البحيرة - 1002 الغربية- 1328 المنوفية- 1652كفر الشيخ- 1590 القليوبية - 650 الدقهلية- 1496 الشرقية - 679 دمياط - 1647 الإسماعيلية - 1739 بورسعيد- 617 السويس- 49 شمال سيناء- 487 جنوب سيناء 1190 الفيوم - 721 بنى سويف - 2713 المنيا - 1093 أسيوط -133 الوادى الجديد - 569 سوهاج - 942 قنا - 1280 الأقصر -518 أسوان- 447 البحر الأحمر ) وأبــرزهــــا :

(280) زيادة التعريفة المقررة، (645) مواقف عشوائية، (8146) إنتظار خاطئ، (420) تحميل ركاب زيادة عن الحمولة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدى .. وجارى إستمرار الحملات لضبط كل من يشكل مخالفة .