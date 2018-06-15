انطلاق برنامج هنا روسيا على شاشة "TeN".. الليلة

تشهد قناة TeN انطلاق برنامج جديد بعنوان" هنا روسيا" اليوم، تقديم الناقد الرياضي عطية عبد الخالق، يذاع يوميا على الهواء مباشرة 11 مساء.



ويجرى الإعلامي عمرو عبد الحميد مداخلات يوميا من روسيا للحديث عن أجواء المباريات في كأس العالم.



"هنا روسيا" برنامج يختص بتغطية أحداث مباريات كأس العالم تغطية يومية ومتابعة ولقاءات مع أبرز الضيوف والمحللين في المجال الرياضي.