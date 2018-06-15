ماذا قال محمد صلاح قبل مباراة مصر وأوروجواي (صورة)

هنأ محمد صلاح، لاعب منتخب مصر الأمة الإسلامية بحلول عيد الفطر المبارك قبل ساعات من مباراة الفراعنة أمام أوروجواي في الجولة الأولى للمجموعة الأولى بكأس العالم 2018.









وقال صلاح عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "كل عام والجميع بخير وعيد سعيد علينا جميعًا...".





تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام أوروجواي





حراسة المرمى: محمد الشناوي





خط الدفاع: محمد عبد الشافي وعلي جبر وأحمد حجازي وأحمد فتحي





خط الوسط: محمد النني وطارق حامد وعبد الله السعيد وعمرو وردة ومحمود حسن تريزيجيه





خط الهجوم: مروان محسن







