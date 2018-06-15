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فرنسا تؤكد أنها تدرس المشاركة بنزع الألغام في الحديدة

الجمعة 15/يونيو/2018 - 11:46 ص
فرنسا تؤكد أنها تدرس المشاركة بنزع الألغام في الحديدة
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أسماء العزب
 
أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية، اليوم الجمعة، بأن الجيش الفرنسي لا يُنفذ أي عمليات في منطقة الحديدة في اليمن، حسبما ذكرت قناة "روسيا اليوم".

وأشارت "الدفاع الفرنسية"، إلى أنها تدرس احتمال إزالة الألغام من ميناء الحديدة بعد استكمال عملية التحالف.

ويذكر أن بحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مع ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، معركة تحرير الحديدة من جماعة الحوثي.

ودعا الرئيس الفرنسي الأطراف المتنازعة إلى ضبط النفس وحماية المدنيين.
المزيد عن: وزارة الدفاع الفرنسية معركة الحديدة عملية التحالف إزالة الألغام
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