أمريكا تؤكد مقتل زعيم حركة طالبان باكستان الملا فضل الله في غارة جوية

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم الجمعة، بأن واشنطن أكدت مقتل زعيم طالبان في باكستان، الملا فضل الله في غارة جوية، حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز عربية".



وأفادت مصادر بأن غارة باستخدام طائرات مسيرة تم تنفيذها الأربعاء، مضيفة أنه تم نتيجتها القضاء على 4 قادة آخرين للجماعة بالإضافة إلى الملا فضل الله.



وكانت وزارة الخارجية الأمريكية اقترحت في مارس الماضي مكافأة قدرها 11 مليون دولار إجماليا، مقابل معلومات حول 3 إرهابيين من أعضاء جماعة "تحريك طالبان باكستان" بما فيها 5 ملايين دولار مقابل معلومات تساعد في إيجاد الملا فضل الله.