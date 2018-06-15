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أسقف طهطا يُشيد بـ"السيسي": رجل شجاع مصري للنخاع وصاحب مبدأ

الجمعة 15/يونيو/2018 - 11:38 ص
أسقف طهطا يُشيد بـالسيسي: رجل شجاع مصري للنخاع وصاحب مبدأ
الأنبا أشهيا
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رقية جمال
 
هنأ الأنبا أشهيا، أسقف كرسي طهطا وجهينة وتوابعها، الشعب المصري بأكملها بعيد الفطر المبارك، متمنيًا ان يتقبل الله صيام الشعب المصري بأكمله.

وأضاف، خلال حواره مع مراسل فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن مصر بأكملها كانت صائمة فالأقباط كانوا صائمين مع المسلمين، ومازل أمامهم مايقرب من شهر لإنهاء الصوم.

وهنأ، الرئيس السيسي، بشجاعته وإنسانيته وأخلاقه العالية باختيار الوزارة الجديدة، لافتًا إلى أن البعض أشار عليه تأجيل قرارات رفع الدعم لحين تشكيل الحكومة الجديدة فرفض وقرر تحمل المسئولية حتى لاتتحملها الحكومة الجديدة، مضيفًا مُشيدًا بالرئيس السيسي: " رجل شجاع مصري للنخاع وعنده أخلاق نتمنى كل مسئول يكون باخلاقه الطيبة، وربنا يبارك فيه وفي مصر كلها، لم أرى رئيس بهذه الاخلاق والشجاعة والإحساس بالمسئولية، رجل صاحب مبدأ ومخلص لبلده، إحنا معاك ياريس للنهاية".
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