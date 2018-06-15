إسبانيا تصطدم بالبرتغالي في قمة مثيرة بكأس العالم

يصطدم منتخب إسبانيا بنظيره البرتغالي في الساعة الثامنة مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية بكأس العالم 2018 بروسيا.





وعلى الرغم أن كلا المنتخبان ويعرفان بعضهما البعض حق المعرفة إلا أن هذه المباراة ستكون الثانية فقط بينهما في الحدث العالمي بعد أن تواجها في ثمن نهائي جنوب إفريقيا 2010 في مباراة تفوّق فيها المنتخب الإسباني بهدف دون مقابل.





ولعب المنتخبان تاريخيًا 35 مباراة، انتصرت إسبانيا في 16 منها وخسرت 6 فقط.





وتدخل كتيبة إسبانيا مباراة اليوم بعد إقالة لوبيتيحي وتعيين فيرناندو هييرو قبل 48 ساعة من المونديال.





وتبدو البرتغال مستعدة للنزال مع أسبانيا التي تُعدّ نظرياً المنتخب الأقوى في المجموعة في نظر المدرب فيرناندو سانتوس، واشتغل برازيل أوروبا بشكل جيد وأعدوا العدة لهذه المواجهة النارية مسلحين في ذلك بعزيمة كريستيانو رونالدو مع الرغبة الجامحة في محو ذكرى الإقصاء المبكر في نسخة البرازيل 2014.





تشكيل منتخب إسبانيا المتوقع أمام البرتغال





حراسة المرمى: ديفيد دي خيا





خط الدفاع: ناتشو وسيرجيو راموس وجيرارد بيكيه وجوردي ألبا





خط الوسط: بوسكيتس وتياجو ألكانتارا وإيسكو وأندريس إنييستا وديفيد سيلفا





خط الهجوم: دييجو كوستا





تشكيل البرتغال المتوقع أمام إسبانيا





حراسة المرمى: روي باتريسيو





خط الدفاع: سواريس وبيبي وجوزيه فونتي وجوريرو





خط الوسط: مونتينيو وكارفاليو وجواو ماريو وبيرناردو سيلفا





خط الهجوم: جويديس وكريستيانو رونالدو



