سعر الدولار اليوم الجمعة 15-6-2018 في 4 بنوك حكومية

استقر سعر صرف الدولار في بدابة تعاملات اليوم الجمعة سعر صرف الدولار أمام الجنيه، في بداية التعاملات المسائية اليوم الخميس، مع اقتراب عيد الفطر .





وارتفع سعر الدولار في بنك قناة السويس إلى 17.82 جنيه للشراء و17.92 جنيه للبيع، مقابل 17.81 جنيه للشراء و17.91 جنيه للبيع، في تعاملات الصباح.





كما زاد سعر العملة الأمريكية في بنك كريدي أجريكول إلى 17.82 جنيه للشراء و17.92 جنيه للبيع، مقابل 17.80 جنيه للشراء و17.90 جنيه للبيع.





وزاد سعر الدولار قرشا واحدا في البنك التجاري الدولي ليسجل 17.78 جنيه للشراء و17.88 جنيه للبيع.





ورفع بنك القاهرة سعر العملة الأمريكية إلى 17.80 جنيه للشراء و17.90 جنيه للبيع، مقابل 17.78 جنيه للشراء و17.88 جنيه للبيع.





وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنكي مصر والأهلي عند 17.78 جنيه للشراء و17.88 جنيه للبيع.





واستقر سعر العملة الأمريكية في بنك الإسكندرية عند 17.80 جنيه للشراء و17.90 جنيه للبيع.





وسجل سعر الدولار في بنكي العربي الأفريقي والبركة عند 17.81 جنيه للشراء و17.91 جنيه للبيع، وهو نفس مستواه في بداية تعاملات اليوم.





واستقر سعر العملة الأمريكية في مصرف أبو ظبي الإسلامي، عند 17.82 جنيه للشراء و 17.92 جنيه للبيع.