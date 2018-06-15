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التعليق الأول لـ ميجان ماركل على زواجها من الأمير هاري

الجمعة 15/يونيو/2018 - 10:44 ص
التعليق الأول لـ ميجان ماركل على زواجها من الأمير هاري
ميجان ماركل وهاري
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وكالات
 

منذ زواجها من الأمير البريطاني هاري في 19 مايو الماضي، لم تتحدّث الممثلة الأميركية المعتزلة ميجان ماركل عن تجربة الزواج ولا عن هاري كزوج.

لكنها تحدّثت أخيراً للمحرّرة في صحيفة "دايلي مايل" البريطانية ربيكا إنغلش التي كتبت عبر حسابها على "تويتر" ناقلةً قول ماركل: “الحياة الزوجية مذهلة، أستفيد من كل لحظة. وهاري هو الزوج الأفضل بنظري”.

ويشار إلى أن نجمة مسلسل Suits السابقة أدخلت الكثير من التغييرات على حياتها منذ ارتباطها بالأمير. إذ بات عليها أن تتخلى عن سراويل الجينز الممزقة وعن الفساتين المفتوحة من الأمام كما عن الصور المثيرة التي اشتهرت بها.

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