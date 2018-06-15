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مقتل 128 من ميليشيات الحوثي في معارك مع القوات اليمنية في الحديدة

الجمعة 15/يونيو/2018 - 10:44 ص
مقتل 128 من ميليشيات الحوثي في معارك مع القوات اليمنية في الحديدة
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أسماء العزب
 
أفادت مصادر عسكرية يمنية، اليوم الجمعة، مقتل 128 من ميليشيات الحوثي في معارك مع القوات اليمنية المشتركة وغارات للتحالف العربي في جبهة الحديدة، حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز عربية".

وواصلت قوات التحالف العربي والمقاومة اليمنية تقدمها الميداني من عدة محاور تجاه الحديدة، محققة بذلك انتصارات عسكرية كبيرة وسط استنزاف قدرات الحوثيين البشرية والعسكرية وذلك ضمن عملية عسكرية كبرى وحاسمة لاستعادة الحديدة من قبضة ميليشيات الحوثي الموالية لإيران.

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