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قرقاش: حرمان الحوثيين من ميناء الحديدة سيعيق فرض إرادتهم

الجمعة 15/يونيو/2018 - 10:42 ص
قرقاش: حرمان الحوثيين من ميناء الحديدة سيعيق فرض إرادتهم
الدكتور أنور قرقاش
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وكالات
 

أوضح وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي الدكتور أنور قرقاش، أن "استبقاء الميليشيات الحوثية لمحافظة الحديدة بعائداتها وموقعها الاستراتيجي، سيطيل أمد الحرب ومعاناة الشعب اليمني"، قائلاً: "هذا الجمود يجب أن يتوقف".

 

وأضاف قرقاش عبر حسابه الرسمي على تويتر: "حرمان الحوثيين من سيطرتهم على ميناء الحديدة، بناء على طلب الحكومة اليمنية، يعني أن الحوثيين لن يكونوا قادرين بعد الآن على فرض إرادتهم".

 

وأكد وزير الدولة للشؤون الخارجية أن "تحقيق نجاح العملية السياسية التي تنفذ بقيادة الأمم المتحدة، يجب أن يكون من خلال تغيير الوضع على أرض الميدان"، مشيراً إلى أن الحوثيين تجنبوا العديد من الفرص للانخراط في محادثات سلام جدية.

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