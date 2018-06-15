دراسة تكشف عن ساعات النوم المثالية لصحة جيدة





توصلت دراسة حديثة، أجراها باحثون في جامعة “سيول” الوطنية بكوريا الجنوبية، إلى أن النوم لأكثر من 10 ساعات أو أقل من 6 في الليلة، قد يزيد من احتمالات الوفاة المبكرة.





ووجدت الدراسة أن 8 ساعات بالضبط قد يكون العدد المثالي لساعات النوم، وبأن النساء اللواتي ينمن لمدة 10 ساعات، أكثر عرضة بنسبة 40 في المئة على الأقل، لـ3 حالات صحية مرتبطة بالوفيات المبكرة.





ونقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية عن الباحثين الكوريين قولهم، إن قلة النوم أو الإفراط فيه يؤدي إلى “خصر كبير، وارتفاع ضغط الدم ومستويات الدهون أو السكر في الدم”.





وسأل باحثون من الجامعة الكورية أكثر من 133 ألف شخصا تتراوح أعمارهم بين 40 و69 عاما عن الساعات التي قضوها في النوم يوميا العام الماضي، بما في ذلك القيلولة أثناء النهار، وقاموا بجمع عينات من الدم والحمض النووي والبول لتحليلها.





وقال الباحثون إن المشاركين في الدراسة يعانون من متلازمة الأيض إذا كان لديهم مالا يقل عن ثلاثة أعراض تتمثل بالخصر الكبير، وارتفاع مستويات السكر في الدم، وانخفاض مستويات الكوليسترول “الجيد” وارتفاع ضغط الدم، وجميعها ظهرت عند الاشخاص الذين ينامون لأكثر من 10 ساعات أو أقل من 6.





وتعد متلازمة الأيض مزيجا من الاضطرابات الصحية التي تنتج بصفة رئيسية عن زيادة الوزن والسمنة، وتزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين وداء السكري.



