حكايات اليوم.. انتشار الطاعون في الكويت.. وميلاد محمد صلاح

شهد العالم عدة أحداث في مثل ذلك اليوم، 15 يونيو، كان لها دورًا في التاريخ العربي والعالمي الأمر الذي يستدعي استذكارها عندما يأتي ذكراها، نظرًا لأهميتها التي أثرت في التاريخ القديم والمعاصر.

ومن أبرز الأحداث التي وقعت في 15 يونيو، انتشار وباء الطاعون في الكويت، وميلاد الفرعون محمد صلاح.

إنتشار الطاعون بالكويت

في مثل هذا اليوم عام 1831، إنتشر وباء الطاعون في الكويت الذي ذهب ضحيته الآلاف من الكويتيين.

والطاعون هو من الأمراض المعدية القاتلة التي يسببها إنتروبكتريسا يرسينية طاعونية، الذي سمي على اسم عالم البكتيريا الفرنسي السويسري ألكسندر يرسين، وحتى يونيو 2007، كان الطاعون واحدا من الأمراض الوبائية الثلاثة الواجب الإبلاغ عنها على وجه التحديد إلى منظمة الصحة العالمية "الاثنان الآخران تحديدا هما الكوليرا والحمى الصفراء".

هجوم عربي على إسرائيل

و15 يونيو 1948، هاجمت مصر وسوريا والسعودية والأردن ولبنان والعراق القوات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ميلاد محمد صلاح

اللاعب محمد صلاح، المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، من مواليد 15 يونيو عام 1992، وهو لاعب كرة قدم دولي مصري يلعب في مركز الجناح الأيمن مع نادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر لكرة القدم.

ويعد أحد أبرز اللاعبين العرب والأفارقة، حيث حصد العديد من الجوائز أبرزها جائزة أفضل لاعب في إنجلترا 2018، وجائزة الاتحاد الأفريقي لأفضل لاعب في أفريقيا لعام 2017، جائزة أفضل لاعب أفريقي بواسطة البي بي سي لعام 2017، وأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لعام 2018، بالإضافة للعديد من الجوائز الفردية الأخرى والعديد من الأرقام القياسية.

رحيل فتحية العسال

الكاتبة فتحية العسال رحلت عن عالمنا 15 يونيو 2014، وهي عضو مجلس إدارة اتحاد الكتاب ورئيس جمعية الكاتبات المصريات وأمين عام اتحاد النساء التقدمي، قامت بكتابة 57 مسلسلاً، كما كتبت عشر مسرحياتوهي المرجيحة والبسبور والبين بين ونساء بلا أقنعة وسجن النسا وليلة الحنة ومن غير كلام، ولدت عام 1935 وتزوجت من الكاتب عبد الله الطوخي والذي انفصلت عنه في فترة من حياتها، وإبنتها هي الفنانة صفاء الطوخي.

رحيل النبوي إسماعيل

واللواء محمد النبوي إسماعيل رحل أيضًا عن عالمنا في 15 يونيو 2009، وهو وزير الداخلية المصري من 3 فبراير 1977 إلى 2 يناير 1982، وشهد حادثة اغتيال محمد أنور السادات.



