إيقاف لاعب تنس أرجنتيني

عوقب الأرجنتيني فيدريكو كوريا، بالإيقاف 8 أشهر، بعد اتهامه بانتهاك لوائح برنامج التنس لمكافحة الفساد.





وقالت وحدة نزاهة التنس في بيان، إن ستة أشهر من العقوبة ستكون مع إيقاف التنفيذ، على ألا ينتهك اللوائح مرة أخرى.





كما تم تغريم كوريا، الشقيق الأصغر لجويرمو كوريا، المصنف الثالث عالميا سابقا، ووصيف بطل فرنسا المفتوحة في 2004، مبلغ عشرة آلاف دولار، مع إيقاف التنفيذ لنصف هذا المبلغ.





وفي جلسة استماع في مايو آيار، قال مسؤول لجنة مستقلة لمكافحة الفساد، إن اللاعب البالغ عمره 26 عاما لم يبلغ عن عرض مالي، لخسارة مجموعة في بطولة في ساسولو بإيطاليا، عام 2015.





وأضاف أن اللاعب الارجنتيني، طُلب منه خسارة مباريات أخرى خلال ذلك العام، مقابل الحصول على أموال.





ووجدت التحقيقات أن كوريا، المصنف 301 على العالم "لم يحصل على أموال، أو يتخذ إجراءات ضد محاولة الفساد".





وقد سانده شقيقه الشهر الماضي، عندما كتب عبر حسابه على تويتر، أن فيدريكو كوريا لم يبلغ عن الأمر، بسبب شعوره بتهديدات، حيث كان خائفا على سلامته وسلامة عائلته.





وبدأ الإيقاف يوم الأربعاء، وسيعود اللاعب للمنافسات بدءا من 12 أغسطس آب، لو لم ينتهك اللوائح مرة أخرى.



