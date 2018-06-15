مايا دياب تعلن عن مشروع فني جديد

حلّت النجمة اللبنانية مايا دياب، ضيفةً على حلقة خاصة من برنامج "صدة ردة" على راديو "إينرجي"، تحدّثت خلالها عن العديد من المواضيع الفنية والخاصة بمصطلحات كروية نظراً لطبيعة البرنامج.

مايا دياب أشارت في "صدة ردة" إلى أن على الفن أن يكون في بعض الأحيان لعبة فردية وفي الأخرى لعبة جماعية، وأكدت أنه في الأساس لعبة فردية حيث أن الفنان يبذل مجهودًا شخصيًا للتواجد على الساحة الفنية والتقدّم.

واعتبرت مايا دياب أن الخط الفاصيل بين الهواية والاحتراف هو استمرارية الفنان، واستمرار مجهوده بشكل جديّ في أعماله، حتى يشعر الجمهور بأنه انتقل من الهواية إلى الإحتراف، وقالت: "أعتبر عملي محترفًا دائمًا و أشهر الكارت الأصفر حين أشعر أنه لابد من إعطاء فرصة ثانية، أمّا الكارت الأحمر فأشهره فيما لو كان الموضوع كبير أو بسبب غلطة لا تغتفر لها علاقة بالعمل، وبالعلاقة الشخصية بيني وبين من يعملون معي، خاصةً إن لم أشهر أن هناك نوع من الولاء بيننا وأن مصلحتنا واحدة".

أمّا عن الأسلوب الذي تتّبعه في عملها، كشفت مايا دياب أنها تعتمد بالأساس على خطة عمل ترسم مع نهاية كل سنة لتشمل السنة التالية لها، وأضافت أنه في بعض الأحيان تطرأ ظروف استثنائية تحدث تغييرًا في أغلب الأحيان يكون لمصلحة العمل.

وعن مجال تقديم البرنامج أشارت مايا دياب إلى أنها لم تدخله بالصدفة وقالت: “تقديم البرامج لم يأت بالصدفة، أنا خريجة إعلام قسم إذاعة وتلفزيون والإعلام في دمي".

في نهاية اللقاء كشف مايا دياب أنها ستدخل قريبًا مجال التمثيل في مصر منوهةً إلى محبّتها الكبيرة لـ”أم الدّنيا” لكنها لم تكشف عن أي تفاصيل أخرى حول المشروع المنتظر.