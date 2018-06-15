عاجل.. مباراة مصر وأوروجواي مهددة بالإلغاء





هددت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم، بإلغاء مباراة مصر وأوروجواي المقرر لها في الثانية ظهرا، في حالة خروج الجماهير عم النص أو ظهور هتافات عنصرية.





وقامت اللجنة المنظمة للبطولة بإذاعة التحذيرات بجميع اللغات العربية والإنجليزية والروسية، عبر الإذاعة الداخلية لاستاد ياكتنبرج ارينا الذي سيستضيف المباراة.





يلتقي منتخب مصر مع نظيره أوروجواي، في تمام الساعة الثانية ظهرا، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الأولى بكأس العالم روسيا 2018.





واستقر الجهاز الفني للفراعنة بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، على الاحتفاظ بنجم ليفربول محمد صلاح على مقاعد البدلاء خوفا من تجدد إصابة، والدفع به خلال مجريات اللقاء إن لزم الأمر.









ومن المنتظر أن يخوض المنتخب لقاء اليوم بتشكيل مكون من :-





حراسة المرمى: محمد الشناوي





الدفاع: أحمد فتحي وأحمد حجازي وعلي جبر ومحمد عبد الشافي





الوسط: طارق حامد ومحمد النني وعبد الله السعيد ومحمود حسن "تريزيجيه" وعمرو وردة





الهجوم: مروان محسن.



