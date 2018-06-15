استقالة مسؤول كبير في فيس بوك بعد فضيحة تسريب بيانات

قدم رئيس قسم الاتصالات والسياسات في شركة "فيس بوك"، إليوت شرايغ، أمس الخميس، استقالته من منصبه في شبكة التواصل الاجتماعي، التي شابتها فضائح تسريب البيانات الشخصية الأخيرة.

وكتب شرايغ في صفحته على موقع "فيس بوك": "بعد أكثر من عقد من الزمان في فيس بوك، قررت أن الوقت حان لبدء فصل جديد في حياتي".

وقال الرجل البالغ من العمر 57 عاماً إنه سيبقى لمساعدة الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ، ومسئولة العمليات الرئيسي شيرل ساندبيرغ: "في إدارة تسليم المهام ثم الاستمرار في العمل كمستشار للمساعدة في مشروعات معينة".

يذكر شرايغ انضم إلى فيس بوك عام 2008 قادما من "جوجل".

في الأسبوع الماضي، اعتذر "فيس بوك" بعد أن تسبب خطأ فني في تغيير إعدادات الخصوصية لملايين المستخدمين ما أدى إلى جعل منشوراتهم الخاصة تصبح منشورات عامة ومرئية للجميع لعدة أيام في مايو الماضي.