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أحد المواطنين يوزع الألعاب على الأطفال بشبرا مصر (فيديو)

الجمعة 15/يونيو/2018 - 10:11 ص
أحد المواطنين يوزع الألعاب على الأطفال بشبرا مصر (فيديو)
صلاة العيد
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آيات عامر
 
قام أحد مواطني شبرا مصر، بتوزيع الألعاب على الأطفال عقب صلاة العيد، لنشر الفرحة والبهجة على وجوههم، حيث تجمع حوله العديد من الأطفال لأخذ لعبة.

وانتشرت الألعاب والبلالين والألوان، فرحًا وابتهاجًا بقدوم العيد، وسط انتشار للأطفال والباعة الجائلين.

وأدى مئات المصلين صلاة العيد، وسط تأمينات أمنية مشددة، وانتشار لأجواء الفرحة والبهجة.

وتحتفل اليوم الجمعة، الأمة بأول أيام عيد الفطر المبارك، وأكدت داء الإفتاء أن أمس الخميس كان المتمم لشهر رمضان المبارك.

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