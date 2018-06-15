مصطفى مدبولى.. مهندس المدن الجديدة الذى قضى على العشوائيات

فضله «السيسى» عن «عرفان» و«عامر» لاستكمال مسيرة البناء





اختار الرئيس عبد الفتاح السيسى الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان السابق، ليخلف المهندس شريف إسماعيل، على منصب رئيس الوزراء، ومنذ إعلان الأمر، تساءل الجميع، عن سبب ذلك الاختيار، خاصة أنه جاء بعد أيام من بداية الولاية الثانية للرئيس.





البداية قبل إجراء التعديل الوزارى بأيام، إذ لم يكن مطروحا تقديم الحكومة لاستقالتها، لأنه لا يوجد نص فى الدستور يلزم بذلك، وكان الحديث الأكبر عن تغيير المحافظين، ولكن جاءت المفاجأة باستقالة «إسماعيل»، وقبولها، وتعيين «مدبولى» خلفا له، لاعتبارات مختلفة.





أولها، أن «مدبولى» مهندس إنشاءات حكومة المهندس شريف إسماعيل، إذ نجح فى إنشاء ٢٣ مدينة جديدة، منذ توليه المنصب الوزارى، علاوة على أنه الوزير الوحيد الذى تمكن من تنفيذ كل الاتفاقيات التى تم توقيعها فى الموتمر الاقتصادى، وأهمها العاصمة الإدارية الجديدة، التى تم تشييدها حاليا على أعلى مستوى.





أما السبب الثانى، فيرجع إلى نجاحه فى القضاء على أغلب المناطق العشوائية، وإقامة حى الأسمرات ١ و٢، وهذا فى حد ذاته كان أمرا فى غاية الصعوبة، فالحكومة منذ عشرات السنين تعمل على تنفيذ ذلك المخطط، إلا أنها فشلت فى كل مرة.





كل ذلك يعنى أن، اختيار مدبولى لم يكن صدفة، وكان هناك مؤشرات على هذا الاختيار، أولها حينما فوجئ الحضور خلال القمة العربية بوجوده خلف الرئيس، فى القمة العربية الأخيرة بالسعودية، أما الموقف الثانى، فحينما غرقت منطقة التجمع الخامس، قال الرئيس السيسى خلال مؤتمر الشباب: «إن الدكتور مصطفى مدبولى زعلان من غرق التجمع، بس إحنا مش هناكل الناس اللى بتشتغل معانا».





واختيار «مدبولى» لرئاسة الوزراء يشير إلى رغبة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى استكمال مسيرة البناء والتشييد، التى يسعى إليه، وهو الهدف الأكبر، أما اختيار اللواء محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، كان سيوضح رغبة رئيس الجمهورية فى محاربة الفساد، خاصة بعدما قام به الأخير منذ توليه المنصب، من إلقاء القبض على الفاسدين والمرتشين، سواء وزراء أو رجال اعمال أو محافظين، وبالتالى اختيار طارق عامر، محافظ البنك المركزى، كان سيشير إلى رغبة الرئيس فى استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادى، التى بدأها المهندس شريف إسماعيل، والتى تسير بخطوات ثابتة.





وفِى سياق متصل، شملت بورصة التعديلات الوزارية مفاجآت كبيرة، بوضع المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة ضمن القائمة، وقد يتم اختيار نائبه، الدكتور أشرف صبحى، بدلا منه.





وبحسب المعلومات التى حصلت عليها «الفجر»، جاء تغيير عبد العزيز لعدم قدرته فى السيطرة على الأوضاع، خلال الأزمات التى اندلعت مؤخرًا، بين النادى الأهلى ورئيس هيئة الرياضة السعودى، وكذلك حدوث خلافات بينه وبين أحد المسئولين فى الدولة، ما يرجح إجراء تعديل على هذا المنصب.





أما وزارة البيئة، فمرشح لها الدكتورة ياسمين فؤاد، وهى أيضا مساعد الوزير الحالى خالد فهمى، وفيما يخص وزير الصحة، الدكتور أحمد عماد، فهناك أنباء منتشرة عن تعيين الدكتورة هالة زايد بدلًا منه.







