مواطن يوزع عيديات على الأطفال.. ورقص وأغان وزغاريد في شبرا مصر (فيديو)

وزع أحد مواطني شبرا مصر، العيديات على الأطفال، عقب صلاة عيد الفطر المبارك، لنشر الفرحة والبهجة على وجوههم، وتجمع حوله العديد منهم للحصول على عيدية.





وانتشرت الألعاب والبلالين والألوان، فرحًا وابتهاجًا بقدوم العيد، وسط انتشار للأطفال والباعة الجائلين.





وأدى مئات المصلين صلاة العيد، وسط تأمينات أمنية مشددة، وانتشار لأجواء الفرحة والبهجة.





وتحتفل اليوم الجمعة، الأمة بأول أيام عيد الفطر المبارك، وأكدت داء الإفتاء أن أمس الخميس كان المتمم لشهر رمضان المبارك.







