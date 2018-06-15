بيسكوف يشرح إيماءات بوتين للأمير السعودي

شرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إيماءات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء مباراة افتتاح بطولة كأس العالم 2018، عندما صافح ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ومن ثم احتضانه.

وقال بيسكوف: "إنها مشاعر. لا أحد يعتذر عن النصر في الرياضة".

وكان المنتخب الروسي قد فاز في مباراة الافتتاح مع المنتخب السعودي بنتيجة 0:5.

وسجل الأهداف من المنتخب الروسي يوري غازينسكي ودينيس تشيرنيش وأرتيوم دزيوبا وألكسندر غولوفين.

وكان الروس قد سجلوا الهدف الأول في الدقيقة الـ12 من المباراة. ونظر بوتين إلى محمد بن سلمان مبتسما وبسط يديه مازحا. واحتضن الرئيس الروسي الأمير السعودي بعد المباراة.

ويلعب المنتخب الروسي مباراته القادمة، يوم 19 حزيران/يونيو، حيث سيواجه المنتخب المصري في مدينة سانت بطرسبورغ.