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70 ألف جنيه سعر تذكرة الطيران لحضور مونديال روسيا

الجمعة 15/يونيو/2018 - 10:04 ص
70 ألف جنيه سعر تذكرة الطيران لحضور مونديال روسيا
مشجعى المنتخب المصرى
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فاتن غلاب
 
بدأت أولى رحلات سفر مشجعى المنتخب المصرى لكرة القدم إلى روسيا، يوم الأحد الماضى، وتستمر حتى اليوم، برحلات مباشرة لخطوط طيران متعددة، على رأسها مصر للطيران وإيرو فلوت للطيران الروسى.

وتعتبر مصر للطيران أكثر الشركات، من حيث ارتفاع أسعار الرحلات، رغم إعلانها وجود تخفيض للمشجع المصرى على متن رحلاتها، إذ بلغ أقل سعر للتذكرة على خطوطها ١٣٠٠ دولار، أى ما يعادل ٢٣ ألف جنيه مصرى، للدرجة السياحية، أما «البيزنس» فسعرها يبدأ من ٥٠ ألف جنيه إلى ٧٠ ألف جنيه.


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