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مانارينو يودع دن بوش من الدور الثاني

الجمعة 15/يونيو/2018 - 10:03 ص
مانارينو يودع دن بوش من الدور الثاني
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وكالات
 
تعرض أدريان مانارينو، المصنف الأول في بطولة دن بوش للتنس، لهزيمة صادمة 6-4 و6-4، أمام مواطنه الفرنسي جيريمي شاردي، في الدور الثاني، كما ودع التونسي مالك الجزيري المنافسة.

وتأهل لاعب فرنسي آخر، لدور الثمانية وهو ريشار جاسكيه، الذي وصل لقبل نهائي ويمبلدون مرتين، بعد فوزه 6-2 و6-2 على يفجيني دونسكوي المصنف 76 عالميا.

وتفوق شاردي المصنف 78 عالميا، على مانارينو، وسط أجواء ممطرة، حيث توقف اللعب لأكثر من ساعتين، وسيلتقي مع مكينزي مكدونالد في دور الثمانية.

أما جاسكيه، الذي يشارك في البطولة لأول مرة منذ 2008، فتغلب على دونسكوي بعد ما يزيد على ساعة، ليواجه اليوناني ستيفانوس تيتيباس، في الدور المقبل.

وقال جاسكيه المصنف 30 عالميا "كان فوزا صعبا. الانتقال من الملاعب الرملية للعشبية هو أصعب شيء على الإطلاق ويزداد صعوبة مع التقدم في العمر".

وتغلب تيتيباس، وصيف بطل برشلونة المفتوحة، في أبريل/ نيسان الماضي، بصعوبة على الجزيري 4-6 و7-6 و6-2. 

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