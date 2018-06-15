الآلاف يؤدون صلاة عيد الفطر بساحة مركز شباب المعادي (صور)
الجمعة 15/يونيو/2018 - 10:00 ص
رصدت عدسة "الفجر"، لحظة أداء آلاف المواطنين بمنطقة المعادي، صلاة عيد الفطر المبارك، بساحة مركز شباب المعادي.
وأدى المصرييون اليوم، صلاة عيد الفطر المبارك، في المساجد والساحات المعدة للصلاة، على مستوى الجمهورية.
وأدى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الصلاة، صباح اليوم، برفقة رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء، والشخصيات العامة، بمسجد المشير طنطاوي.
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