الآلاف يؤدون صلاة عيد الفطر بساحة مركز شباب المعادي (صور)

رصدت عدسة "الفجر"، لحظة أداء آلاف المواطنين بمنطقة المعادي، صلاة عيد الفطر المبارك، بساحة مركز شباب المعادي.





وأدى المصرييون اليوم، صلاة عيد الفطر المبارك، في المساجد والساحات المعدة للصلاة، على مستوى الجمهورية.



