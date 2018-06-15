أحمد حلمي لجمهوره: "عيد سعيد عليكم"





هنأ الفنان أحمد حلمى عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" جمهوره بمناسبة عيد الفطر المبارك، كما بعث بكلمات إلى الفنان الراحل سعيد صالح .



حيث غرد " حلمى قائلًا: "جيت أكتبلكوا عيد سعيد فنط في دماغي سعيد, أصل في ناس تفتكرها بالعيد وناس مهما افتكرتهم بعيد, وعم سعيد عمره ماكان بعيد لأنه ضحكته كانت عيد, عيد سعيد عليكو, والفاتحه لعمنا سعيد".



