مهاجم روسيا مهدد بالغياب عن كأس العالم

اقترب آلان دزاجويف مهاجم المنتخب الروسي الأول لكرة القدم، من الغياب عن باقي مباريات كأس العالم.





يأتي غياب اللاعب، بعد تأكد إصابته بأوتار الركبة خلال مواجهة المنتخب السعودي، في إفتتاح مباريات المونديال.





وقال فاسيلكوف طبيب المنتخب الروسي، في تصريحات صحفية "دزاجويف سيغيب عن المنتخب لمدة ثلاثة أسابيع مقبلة بسبب الإصابة والتي خرج بسببها في الدقيقة 24 من عمر المباراة".





وأضاف فاسيلكوف، "أصبح من المؤكد غياب دزاجويف عن باقي مباريات مونديال روسيا، أعتقد أنه من الممكن عودته للمشاركة ولكن في حال صعود الدب الروسي للدور ربع النهائي من البطولة".





وكان المنتخب الروسي حقق فوزًا كاسحًا بخماسية نظيفة على حساب الأخضر السعودي، في إفتتاح مباريات كأس العالم.



