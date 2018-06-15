"طموح" مصر يصطدم بـ"شراسة" أوروجواي في مواجهة نارية بكأس العالم





يلتقي منتخب مصر مع نظيره أوروجواي، في تمام الساعة الثانية ظهرا، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الأولى بكأس العالم روسيا 2018.





ويعود المنتخب الوطني للظهور في كأس العالم بعد غياب دام 28 عام، حيث تترقب الجماهير المصرية بشغف مباراة اليوم، والتي تأمل في تحقيق منتخب بلادها لنتيجة إيجابية تساهم في تأهله للدور المقبل من البطولة.





وخاض منتخب مصر 4 مباريات ودية استعدادا لكأس العالم أمام الكويت والبرتغال وكولومبيا وبلجيكا، قام خلالها الجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر بتجربة أكثر من لاعب قبل أن يتسقر على القائمة التي تضم 23 لاعبا.





وتسود بعثة منتخب مصر في روسيا حالة معنوية مرتفعة قبل مباراة اليوم، في ظل رغبة الجميع على الظهور بشكل مميز وإثبات قدراته داخل المستطيل الأخضر.





وتحول شكوك حول مشاركة الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول، بسبب الإصابة التي تعرض لها من خلال تدخل مع سيرجو راموس لاعب ريال مدريد في نهائي دوري ابطال أوروبا.





ومن المنتظر أن يخوض المنتخب لقاء اليوم بتشكيل مكون من :-





حراسة المرمى: محمد الشناوي





الدفاع: أحمد فتحي وأحمد حجازي وعلي جبر ومحمد عبد الشافي





الوسط: طارق حامد ومحمد النني وعبد الله السعيد ومحمود حسن "تريزيجيه" وعمرو وردة





الهجوم: مروان محسن.





وعلى الجانب الأخر يسعى منتخب الأوروجواي إلى تحقيق الفوز في لقاء اليوم، واستغلال الروح العالية الكبيرة بين لاعبيه بعد سلسلة النتائج الإيجابية التي حققها في المباريات الودية.





ويعول تاباريز المدير الفني لأورجواي على خط هجوم قوي مكون من الثنائي إدينسون كافاني لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، ولويس سواريز مهاجم برشلونة الإسباني.