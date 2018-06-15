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الهند تعاني أكبر أزمة مياه في تاريخها وأرقام مفزعة عن الوفيات

الجمعة 15/يونيو/2018 - 08:58 ص
الهند تعاني أكبر أزمة مياه في تاريخها وأرقام مفزعة عن الوفيات
أزمة مياه في الهند
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وكالات
 

تعيش الهند أكبر أزمة مياه في تاريخها، تهدد حياة 1.3 مليار مواطن، حيث يلقى 200 ألف شخص حتفه سنويا بسبب نقص المياه.

 

وبحسب تقارير رسمية فإن 600 مليون شخص يعانون من نقص حاد في المياه. وأكد خبراء أن الطلب على المياه سيتضاعف بحلول عام 2030 ما سيجعل حياة مئات ملايين السكان مهددة.

 

كما أظهرت التقارير أنه بحلول 2020 سيتم استنزاف نحو 20 نقطة مياه جوفية ما سيهدد حياة 100 مليون شخص.

 

وتعانى الهند من أزمة مياه مستمرة، فقد أدى الطلب المفرط، إلى جانب سوء إدارة الموارد المائية وأنماط الطقس المتقلبة وتغير المناخ، إلى وصول الأمر إلى مرحلة خطيرة.

 

وتكثر النزاعات على المياه داخل البلاد وبينها وبين جيرانها، مثل باكستان وبنغلاديش، كذلك هناك معركة بين ست ولايات هندية على مياه نهر يامونا في الشمال.

 

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